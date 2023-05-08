شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرباط - خاص

التقى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لبحث أوجه العلاقات الثنائية في مجال القضاء وسبل تعزيزها.

وفي مستهل اللقاء رحب المستشار الداكي بالقاضي محسن والوفد المرافق له، ثم قدم شرحا موجزا عن هيكل النيابة العامة ومهامها في مجالات الدعوى العمومية والمخالفات التجارية وضمان الاستثمار ونظر الشكاوى والتظلمات.

كما أشاد بانضباط الجالية اليمنية في المملكة وعدم تسجيل قضايا جنائية ضد أي من أفرادها.

من جانبه، قدم القاضي محسن جزيل شكره وامتنانه على ما حظي به وفد بلادنا من حفاوة واهتمام، وعلى ما أبداه الجانب المغربي من استعداد لتعزيز علاقات التعاون القضائي. ثم قدم شرحا عن تركيبة مجلس القضاء الأعلى ومهامه واختصاصاته، وعن هيئات السلطة القضائية واختصاصات كلٍ منها، وما تواجهه من صعوبات في ظل ظروف الحرب والانقسام التي فرضها انقلاب المليشيات الحوثية وتداعياته السلبية على الوطن والمواطن وعلى الأقليم بشكل عام.

حضر اللقاء كل من: القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي غالب بن غالب فريد، مدير مكتب رئيس المجلس، والدكتور نضال شيخ عبيد، عميد المعهد العالي للقضاء.

كما حضره سعادة السفير عزالدين الأصبحي، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة، وسعادة القنصل العام حسين صالح بن صالح.

ومن الجانب المغربي حضر كل من: المستشار هشام البلاوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة،

والسيدة وفاء زويدي، رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان، ورؤساء بقية الاقطاب، ورئيس الديوان وعدد من المستشارين.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية، ثم أدلى كل من أمين عام مجلس القضاء والكاتب العام بتصاريح صحفية عن أهمية اللقاء وما يؤمل عليه من نتائج إيجابية