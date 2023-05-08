شكرا لبحثكم عن خبر وسام معاوية يعقد اجتماعا موسعا مع قيادة التربية ومدراء المدارس في مديرية الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - إعلام مديرية الشيخ عثمان :

اجتمع صباح اليوم مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية سعيد بمكتبه ، مع قيادة مكتب التربية والتعليم بالمديرية ومدراء مدارس المديرية ، وتطرق الاجتماع على ضرورة الإعداد والتهيئة الجيدة لسير عملية الامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الحالي بقسميها العلمي والأدبي.

وكذا تفادي كافة السلبيات والمعوقات التي رافقت امتحانات العام الماضي ، حيث أكد على إستعداد السلطة المحلية بالمديرية بتقديم المساعدة اللازمة في سبيل إنجاح عملية الامتحانات

وخلال اللقاء أستمع الدكتور وسام معاوية ، من مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، الأستاذ أنور المحضار ، إلى التجهيزات لإجراء امتحانات الثانوية العامة لمراكز الامتحانات حيث بلغ عدد المتقدمين في الامتحانات هذا العام 1654 طالب وطالبة تم تقسيمهم الى خمسة مراكز في المديرية مركز حاتم النهضة ومدارس التعليم الاهلي ومركز عثمان عبده ومركز بلقيس للبنات ومركز العبادي ومركز عمر المختار.

ومن ضمن اهداف اللقاء هو الحد من المشاكل والصعوبات بالتنسيق مع القطاع الثامن لحماية سير عملية الامتحانات هذا العام بنجاح .