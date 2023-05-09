السلطة المحلية بحضرموت تتسلّم مطار الريان الدولي بالمكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلّمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم مطار الريان الدولي بالمكلا من قوات التحالف العربي، بعد ثمان سنوات من سيطرته عليه منتصف 2015.

ونقل المكتب الاعلامي لمحافظة حضرموت، عن المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي قوله، إن عملية التسليم تمت اليوم بحضور مدير عام المطار وممثل عن الهيئة العامة للطيران والارصاد، بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.

وثمن المحافظ جهود دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا في الوقوف إلى جانب بلادنا ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص، ومساندتها لدعم الأمن في المحافظة.

وأوضح بن ماضي، أن استلام صالات المطار ومنشآته المدنية تمت في سياق التنسيق المشترك وفي إطار مساندة الأشقاء في قيادة التحالف العربي لجهود تطبيع الحياة، عقب مساندتهم لحفظ الأمن بعد تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة، كما شكر جهودهم في اعادة تأهيل المطار، ومواقفهم الدائمة الى جانب المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم اعادة تأهيل الصالات الداخلية ومواقف المطار، ورسم خطة لتطويره، واعتماد رحلات إضافية للتخفيف عن المواطنين، وذلك لمواكبة تزايد أعداد المسافرين وخطوط الطيران بما يسهم في تسهيل رحلات المسافرين وخاصة المرضى والتخفيف من معاناتهم بوصف مطار الريان يمثل شريان الحياة لمواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشهدت حضرموت خلال السنوات الماضية الكثير من المظاهرات والاحتجاجات اليومية للمطالبة بفتح مطار الريان أمام المسافرين والمرضى، حيث يخضع منذ أواخر 2015، حيث تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، وسجون سرية.