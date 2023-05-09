تعرض للتهديد من مديرها الحوثي.. موظف بشركة النفط في صنعاء يدعو زملاءه للتظاهر



دعا موظف في شركة النفط بصنعاء، زملاءه في الإدارة العامة للشركة وفروعها، وأبناء قبيلته وأبناء محافظة الجوف لتنظيم تظاهرة أمام مقر الشركة في شارع الستين بصنعاء للتضامن معه ضد تهديدات تلقاها من القيادي الحوثي عمار الأضرعي.



وقال حسن ناصر عبد الله أبو هدرة إنه يدعو زملاءه من الإدارة العامة، ومن أبناء محافظة الجوف خاصة، الحضور إلى مقر الشركة غدا الثلاثاء للتضامن معه في وجه انتهاكات وتهديدات قام بها مدير الشركة القيادي الحوثي عمار الأضرعي".



وأضاف أبوهدرة - في منشور بصفحته على فيسبوك – "إن القيادي الحوثي لفق له تهما كيدية واستعان بأطقم المليشيا مستغلا موقعه في إدارة الشركة".



وختم أبو هدرة منشوره بأنه يأمل من زملائه وأبناء محافظته التضامن معه حتى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تحصل بحقه.



وشهدت العاصمة صنعاء خرقا لحظر التظاهر، قامت به عدة قبائل وناشطين بعد يأسهم من إمكانية الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم ومصالحهم، خلال الأشهر الماضية وهو تطور لافت في كسر الصمت ضد ميلشيات الحوثي التي تفرض سياسية قمعية بمناطق سيطرتها.