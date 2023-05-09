[ بينهم أفريقية.. وفاة ثلاثة أطفال غرقا في سدود وحواجز مائية في ثلاث محافظات يمنية ]

توفي ثلاثة أطفال، بينهم أفريقية، غرقا في سدود وحواجز مائية في حوادث منفصلة بثلاث محافظات يمنية، أثناء محاولتهم السباحة، في حوادث متكررة منذ بدء موسم الأمطار الحالي.



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً في الخامسة عشر من عمره، توفي غرقا في سد عبس بمديرية الشرية في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، أثناء محاولته السباحة.



وأوضحت المصادر أن الطفل الغريق، بائع اسكريم من أبناء محافظة الحديدة، ويُدعى "ياسر محمد صالح ماحي".



وفي محافظة ذمار (جنوب صنعاء)، توفي الطفل "ماجد سيف القدسي" غرقا في سد مائي بجوار منزلهم في منطقة مغرب عنس.



وشهدت أمانة العاصمة صنعاء، حالة وفاة لطفلة أفريقية "مجهولة الهوية"، غرقا في حوض مائي بمنطقة دار الرئاسة في مديرية السبعين.



وتأتي هذه الحوادث امتداداً لحوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وتسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.