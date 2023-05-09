شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرائم الحوثي تصل المساجد والمستشفيات.. انتهاك للحرمات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من صنعاء إلى عمران، صعدت مليشيات الحوثي من جرائمها التي طالت المساجد والمستشفيات، واستباحت حرمتها.

أمام عدسات الكاميرا، اقتحم قيادي حوثي ومسلحوه مستشفى حكوميا في محافظة عمران اليمنية، قبل أن يٌقدم على ضرب مديره وطعنه ليرديه مضرجا بالدماء.

مصادر إعلامية ومحلية قالت إن قائد ما يسمى الشرطة العسكرية في محافظة عمران القيادي الحوثي سلطان محمد بدر الغولي المكنى "أبوصائل" اقتحم مستشفى ريدة العام واعتدى بالضرب والطعن على مدير المستشفى محمد منصور الذيفاني.

وجاء الاعتداء على خلفية انقلاب دورية لمرافقين تابعين لـ "أبوصايل الغولي"، وإسعافهم في المستشفى.

وبسبب حالتهم الخطيرة، وجه المسشتفى المصابين إلى صنعاء لعجزه عن علاجهم بسبب الإمكانيات المحدودة، وهو ما فسره القيادي الحوثي بأنه هروب متعمد من معالجة عناصره.

وأظهر مقطع فيديو قيام القيادي الحوثي بالاعتداء بالضرب المبرح على مدير مستشفى "ريدة" العام، فيما لجأ الأخير للهروب إلى داخل المستشفى قبل أن يتم ملاحقته وطعنه بسلاح "الخنجر".

وكانت تقارير حقوقية وثقت نحو 5 آلاف و115 انتهاكا حوثيا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في اليمن خلال 5 أعوام مضت، منها 92 حالة قتل بحق الجيش الأبيض، وإغلاق وتدمير واقتحام 2069 منشأة صحية ومستشفى.

وفي حادثة أخرى، اقتحمت مليشيات الحوثي أحد المساجد في العاصمة المختطفة صنعاء واعتقلت عشرات الطلاب الدارسين فيه بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح.

ووفقا لمصادر إعلامية وحقوقية يمنية، فإن مليشيات الحوثي اقتحمت مسجد "السنة" الواقع في بلدة "سعوان"، واعتقلت الطلاب الذين كانوا يحضرون دروسًا علمية فيه واقتادتهم إلى سجونها، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب.

وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، حيث منعت المصلين من الدخول لأداء الصلاة وقامت بالاستيلاء عليه.

وكان تقرير لـ "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، ائتلاف حقوقي غير حكومي، وثق 3 آلاف و370 انتهاكا حوثيا طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية طيلة 7 أعوام مضت، منها تحويل 54 مسجدًا إلى غرفة عمليات حربية، وإغلاق 35 مسجدا.