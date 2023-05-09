شكرا لبحثكم عن خبر نائب المجلس الانتقالي المحرمي يبحث مع المبعوث الاممي الجهود المبذولة لإحياء مسار السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، اليوم الثلاثاء، بمقر سفارة بلادنا في أبو ظبي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، المستجدات الأخيرة في الملف اليمني والجهود الأممية المبذولة لإحياء مسار السلام الدائم.

وخلال اللقاء بحضور نائب المبعوث الاممي معين شريم، استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى إحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته وزياراته الأخيرة على الصعيد المحلي والاقليمي ، والخطة القادمة الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم.

وجدد المحرمي، حرص والتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي وكافة الوسطاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى إنهاء الحرب ومعالجة الوضع الإنساني واستعادة مؤسسات الدولة..مثمناً نجاح تبادل المختطفين..معبراً عن تطلعه الإفراج عن الكل مقابل الكل..مؤكداً ان الملف إلانساني لايجب تسيسه أو استغلاله للمتاجرة لتحقيق مكاسب سياسية.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة أن يمارس مكتب المبعوث الاممي والمنظمات الحقوقية العربية والدولية مزيداً من الضغط على جماعة الحوثي الانقلابية لانهاء وإغلاق ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا.

وقال المحرمي" لا نشعر بجدية الحوثي في البحث عن السلام او حتى استعداده الدخول في مفاوضات الحل النهائي حسب المرجعيات المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي"..مثمناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية كوسيط لتحقيق السلام ..مؤكداً ترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتلك الجهود التي تسعى لإيجاد عملية سلام شاملة وإيقاف الحرب..مطالباً المبعوث الاممي بممارسة مزيداً من الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل التعاطي الجاد مع المساعي الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة ومزمنة تقودها الأمم المتحدة.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فهد المنهالي.