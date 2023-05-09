حريق يلتهم 12 مسكناً للنازحين في مخيم المطار بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - شبّ حريق في مخيم المطار "بن عبود " وسط مدينة مأرب (شرقي اليمن)، والتهم 12 مسكناً للنازحين، في حوادث حرائق مستمرة تشهدها مخيمات النازحين في المحافظة.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة، إن المساكن التي التهمها الحريق مكونة من "خيام قماشية وأعواد الخشب".



وأوضحت في بيانها، أن الحادثة جاءت بعد أيام من حريق مماثل في ذات المخيم، أدى إلى احتراق إحدى الخيام، ووفاة طفلة وجرح اثنتين من أخواتها.



ونقلت الوحدة في بيانها مناشدات سكان المخيم، للسلطات المحلية، والمنظمات الدولية والإنسانية، بالنظر إلى ما يعانونه بعد أن أصبح أطفالهم مهددين بالموت في أي لحظة.



وقالوا "إن الحرائق تحدث بشكل متكرر نتيجة عدم وجود المأوى الملائم، وإن الخيام التي يسكنونها ضعيفة ومهترئة".



وأضافوا "أنهم وعدوا أكثر من مرة بإيجاد مأوى بديل لهذه الخيام إلا أن تلك الوعود لم تنفذ حتى اليوم".



وبين الفينة والأخرى تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ـ غالبيتها من القش والخيام ـ حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الإغاثية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

