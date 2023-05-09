شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر "المعسكرات الصيفية" الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد، من مخاطر "المعسكرات الصيفية" التي تدشنها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا في عموم المحافظات الواقعة بالإكراه تحت سيطرتها.

واوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بأن مايسمى "المراكز الصيفية" هي في الواقع معسكرات تدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم، والذين يسهل تدجينهم فكريًا، خاصة وأغلبهم في سن المراهقة، ودون المستوى المطلوب من الوعي والتحصين الفكري المطلوب، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، للزج بهم في معارك عبثية، لخدمة أجندات طائفية.

واشار البيان، إلى أن الكليات الخمس في شريعتنا الغراء تقتضي الحفاظ على ( الدين والنفس والعقل والنسل والمال )، وذلك من قبل الجميع أفراد وجماعات، فالأب مسؤول عن أبنائه، والدولة مسؤولة عن رعيتها، كذلك العلماء والمثقفون والمشايخ، وكافة شرائح المجتمع اليمني اليوم مسؤولة عن جائحة " المعسكرات الصيفية الحوثية " التي تمثل وباء فكريًا، وتلوثًا عقليًا، وخطرا آنيًا ومستقبليًا على النشء من أبنائنا وبناتنا، من خلال فكر طائفي صفوي، دخيل على منطقتنا، وثقافة خمينية مستوردة، لا علاقة لها بهويتنا الحضارية اليمنية.

