شكرا لبحثكم عن خبر معاوية يوقع إتفاقية تنفيذ مشروع شارع سوق شمسان مول وعبدالعزيز بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - إعلام مديرية الشيخ عثمان.

وقع صباح اليوم مدير عام مديرية الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية سعيد سالم، إتفاقية تنفيذ مشروع الرصف الحجري لشارع سوق شمسان مول حتى تقاطع حي عبدالعزيز عبدالولي، بمديرية الشيخ عثمان، بتكلفة "168,144 ألف دولار" لمساحة قدرها " ٥٣٦٣ متر مربع" ،وهذا يأتي ضمن أعمال مشروع الأشغال العامة وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS"

وبعد توقيع إتفاقية العمل قام مدير عام المديرية بمعية مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة بمحافظتي عدن وأبين، المهندس/ محسن علوي السقاف النزول للموقع وتسليمه للجهة المنفذة للمشروع والاتفاق على البدء بالعمل مباشرة والتقيد بالمواصفات الهندسية والفنية مع الإلتزام بالإنجاز خلال الفترة الزمنية المحددة، موكداً على أهمية تنفيذ المشروع كونه شارع حيوي ومهم.

وأكد معاوية ان تنفيذ المشاريع المستدامة يأتي ترجمة لتوجيهات وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن، الأستاذ/ أحمد حامد لملس، في تعزيز مستوى الأداء الخدمي، وتعزيز البنية واستمرار دعم المشاريع الخدمية في مختلف مناطق المديرية والتخفيف من معاناة المواطنين. .

رافقه أثناء النزول مدير الأشغال العامة في المديرية المهندس حافظ إبراهيم.