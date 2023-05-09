شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي ينقل جمعيته الوطنية إلى المكلا بالتزامن مع ذكرى فك الارتباط..21مايو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدور قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الدعوة لانعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس صدر اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023م، قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (7) لعام 2023م بشأن الدعوة لانعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمن القرار المواد التالية: مادة(1): يدعو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي لعقد دورتها السادسة والمقرر انعقادها في 21 مايو 2023م في محافظة حضرموت. مادة(2): تُكلف الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالتحضير لانعقاد هذه الدورة. مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي ووسائل إعلام المجلس.

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي ينقل جمعيته الوطنية إلى المكلا بالتزامن مع ذكرى فك الارتباط..21مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.