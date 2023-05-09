شكرا لبحثكم عن خبر معاوية والسقاف يقومان بالنزول الميداني لشارع شرطة الممدارة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - - أنباء عدن :
قام مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية بمعية المهندس محسن علوي السقاف المدير العام لمشروع الأشغال عدن أبين ، بالنزول الميداني للشارع الممتد من بلوك 9 مروراً من أمام شرطة الممدارة وحتى يلاقي شارع الخمسين (شارع المنار مول) .
وخلال الزيارة أكد السقاف عزم مشروع الأشغال إعلان المناقصة قريباً للشروع بتنفيذ العمل والإنتهاء من إنجازه خلال عامنا الحالي 2023م .
بدوره شكر معاوية المهندس السقاف على جهوده التي يبذلها وتبنيه لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الهامة التي تخفف من معاناة المواطنين وتلبي متطلباتهم المشروعة.
رافقهم في النزول المهندس حافظ إبراهيم مدير مكتب الأشغال بالمديرية ، ومهندسين تابعين لمشروع الأشغال.
كانت هذه تفاصيل خبر معاوية والسقاف يقومان بالنزول الميداني لشارع شرطة الممدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.