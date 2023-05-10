أمنية شبوة تعلن ضبط كميات من مخدر الشبو وحبوب الكبتاجون

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شبوة جنوب اليمن، الثلاثاء، ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاحون والشبو والحشيش المخدر.

ونقل مكتب الإعلام بالمحافظة عن العقيد أحمد علي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة قوله، إنهم داهموا أحد مخازن المحال التجارية بعتق، وضبط كميات من الحشيش الخارجي المخدر، وكمية أخرى من مخدر مخدر الشبو ومسلتزمات وأدوات الترويج والتعاطي.

وأشار إلى أن هذه المداهمة تمت بعد إجراء التحريات اللازمة، واستكمال إجراءات الضبط من قبل النيابة العامة.

وأكد مساعد، أن الكميات المضبوطة من الحشيش ومخدر الشبو جراء تهريبها لعاصمة المحافظة من خلال استخدام لعب الأطفال وأدوات الزينة تتبع لأحد المحال التجارية في المدينة.

ولفت إلى انه تم ضبط كمية بلغت (1750 حبة) من حبوب الكبتاجون المخدرة في أحد مداخل المديريات المجاورة لمدينة عتق.