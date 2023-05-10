البيضاء.. ميليشيا الحوثي تداهم منطقة بيت الخضر وتختطف عشرات المواطنين في السوادية

المنامة - ياسر ابراهيم - داهمت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الثلاثاء، منازل المواطنين واختطفت العشرات منهم في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي نفذت، صباح اليوم، حملة عسكرية بعشرات الأطقم المسلحة لمحاصرة منطقة بيت الخضر في مديرية السوادية".



وأوضح المصدر أن الحملة داهمت عدد من المنازل في المنطقة بما فيها منزل الشيخ حسين الخضر عبدربه السوادي، واختطفت ما يقرب من 40 شخصاً من أبناء المنطقة.



وأضاف أن عناصر ميليشيات الحوثي قامت بنهب منازل المواطنين وأسلحتهم الشخصية، ما تسبب بترويع النساء والأطفال في المنطقة.



ولفت المصدر إلى أن الحصار ما زال مستمرا على المنطقة حتى اللحظة وسط تحليق للطيران المُسير، في محاولة لكسر قبيلة آل سواد والحد من دورها.



وفي أبريل/ نيسان من العام الجاري، شهدت محافظة البيضاء توتراً بين أبناء القبائل ومليشيات الحوثي الإرهابية على خلفية مقتل أحد المواطنين في قرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع.