شكرا لبحثكم عن خبر بحضور وكيل قطاع المناهج .. نوال جواد تلتقي مديرو إدارات التربية بمديريات عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم
عقد صباح اليوم ، بمكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، اجتماع جمع د. نوال جواد ، مدير المكتب ، ومدراء إدارات التربية بالمديريات ، بحضور وكييل قطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم ، د. عبدالغني الشوذبي ، وكرس لتقييم عمل المهمات في الفترة السابقة ـ و تجهيز المراكز الاختبارية - استعراض ماتم عليه من أعمال سابقة -توضيح أبرز نتائج اجتماع اللجنه الفرعية -توضيح إليه التواصل ، قراءة شاملة للوضع العام المرافق لخارطة الإعداد لتدشين الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة 2022 - 202م.
في مستهل الاجتماع ، رحبت د.نوال جواد ، بوكيل قطاع المناهج بالوزارة ، شاكره حضوره الذي يمنح الموعد والتطلعات وقادم المهمات ، دفعه معنوية سيكون لها أثر على واقع العمل وتسيير عملية الاختبارات النهائية التي تنطلق يوم 14 مايو الحالي.
ونوهت في حدثها " المسؤول" أن كل المهمات تمر لتكون مساحة مسؤولية وضمير ، ترتبط بقيمة محتوى المرحلة وكيف علينا أن نرافقها ، لنحقق غاية هنا وهدف هناك ، ينبثق من سلوك وهوية التربية والتعليم ، التي تقاوم كثير من الاشياء الدخيلة على المجتمعات.
وتحدثت " جواد" الى الحضور ، بالقول : نتطلع الى مهماتكم بثبات ، وفقا للرؤية التي وضعناها ، ووفرنا لها ما يمكن ، في نطاق علاقة شراكة تستمد قوتها ، من روابط ذات صلة ، بقيمة وحوار وسلوك هذه المدينة التي تمتلك من الإرث والتاريخ ، ما يكفي ، لنمنحها ما تستحق ، من خلال ترتب اوضاعنا ونحن نتهيئ لانطلاقة نختم بها عام دراسي جديد.
بدروه وقبل الاستماع إلى ما حمله مديرو ادارات المديريات ، كان د. عبدالغني الشوذبي ، وكيل قطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم ،يرص الكلمات ، بحديث مقتضب ، قدم فيه رسالة شاملة ، حملت ، في مضمونها ، ان القيمة في المهمات القادمة ، تمر عبر ضمير ـ يحاكي المجتمع قبل الطالب وقاعة الامتحان ، فهناك علاقة ، على الجميع أن لا يقفلها ، ويصر على التمسك بها ، لنصنع جيل نثق به ليكون حوار المستقبل الذي نتمناه ، من خلال إعادة روح الاختبارات النهائية ، بسلوكها الذي يعبر عن هوية وشخصية ، سقطت في مستنقع السنوات الماضية ، باختلالات ، اصبحت عند البعض عادة.
وشهد الاجتماع بتوقيته المهم ، نقاش مفتوح اسمتع فيه الشوذبي وجواد ، لكثير من الطرح ذات العلاقة بتهيئة مراكز الامتحانات في مدارس المديريات الثمان ، وخرج الجميع بحصلة مهمة وضعت على الورق لتكون في نطاق المهمات المرتبطة بما تبقى في الوقت.. كان من أبرزها ، الدعوة ضرورة إشراك اللجان المجتمعية وخطباء المساجد من خلال الإرشاد والتوجيه لأولياء أمور الطلاب .
حضر الاجتماع مدير إدارة الإعلام بوزارة التربية والتعليم " محمد الدباء"
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