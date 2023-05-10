تعيين الحبيب الحداد منصب مقام حاوي الخيرات بتريم

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يزيد بن سلمان - شبوة - يطيب لي ويسعدني ان اتقدم بالتهنئه القلبيه الحاره (للحبيب العلامه القدير / محمد بن حسن بن عبدالله الحداد) بمناسبة تعيينه منصب مقام الامام الحداد حاوي الخيرات تريم حضرموت احياناً قد يعجز التّعبير عن الفرح والتهاني، فمن أيّ أبواب الثّناء سندخل وبأي أبيات القصيد نعبر، وفي كلّ لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر، كنت ومازلت كسحابة معطاءه سقت الأرض فاخضرّت، كنت ومازلت كالنّخلة الشّامخة تعطي ثمارها بلا حدود، فجزاك الله عنّا جميعاً أفضل ما جزى العاملين المخلصين، وبارك الله لك وأسعدك في كل ما تقوم فيه من أعمال الخير.. اخوك دكتور اسامه السقاف وكل محبيك في عدن وحضرموت وشبوه ولحج وابين ومهره والسعوديه والامارات وماليزيا واندونيسيا وسنغافوره وكافه بقاع العالم اخوك الدكتور/ أسامة السقاف

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