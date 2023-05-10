شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يفرض على اليمنيين الامريكيين دفع رسوم مالية لدخول بلادهم .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فرضت مليشيا الحوثي، رسومًا على اليمنيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، في حال قرروا زيارة بلادهم الأم.

وقال مسافرون، إن اليمنيين الحاملين الجوازات الأميركية لا يستطيعون دخول المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلا بعد دفع مبلغ مالي في إحدى النقاط ، تحت مسمى رسوم دخول الوطن.

وأظهرت صور ومستندات رسمية، صادرة عن مليشيا الحوثي تؤكد أخذ مبالغ مالية، مقابل السماح للمواطنين بزيارة أهاليهم.

وتفرض مليشيا الحوثي رسومًا وجبايات على المواطنين في مناطق سيطرتها تحت مسميات متعددة، وتمتنع عن تقديم أي خدمة لهم، بما فيها مرتبات الموظفين التي تصادرها المليشيات منذ سنوات.