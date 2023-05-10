شكرا لبحثكم عن خبر انتشال جثة مواطن حاول السباحة في بركة ماء بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شاب، غرقًا، خلال السباحة في بركة ماء بمحافظة صنعاء، في ظل ارتفاع حالات الغرق في مختلف المحافظات.
وقالت مصادر محلية، إن أهالي قرية المصنعة ببني مطر في محافظة صنعاء، انتشلوا، يوم الثلاثاء، جثة الشاب محمود علي صالح خنبش، بعد غرقه في حاجز مائي (بركة).
وأوضحت المصادر أن الشاب الذي ينحدر من محافظة البيضاء، توفي غرقا أثناء السباحة.
وخلال الأسابيع الماضية توفي أكثر من 60 شخصًا، غرقًا، أغلبهم من الأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية، في ظل تجاهل التحذيرات بعدم السماح للأطفال بالذهاب الى السدود والحواجز المائية والبرك.
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