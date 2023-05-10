شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعتقل 46 شخصا من محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين/ الأناضول

اتهم وزير يمني، الثلاثاء، جماعة الحوثي باعتقال 46 شخصا من محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، في تصريح للأناضول، إن "مليشيات الحوثي داهمت قرية بيت الخضر بمديرية السوادية في البيضاء، واعتقلت 46 شخصا بينهم الشيخ القبلي حسين الخضر عبدربه السوادي".

وأضاف الأرياني، أن "مليشيات الحوثي أقدمت على تسيير حملة عسكرية ضد قرية بيت الخضر معززة بدبابات وآليات مدرعة ونفذت خلالها حملة الاعتقالات".

وأشار إلى أن الحملة جاءت بسبب موقف المعتقلين الرافض لسيطرة "الحوثي" على محافظات يمنية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن اتهامات الوزير اليمني.

ويعاني اليمن منذ 9 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.