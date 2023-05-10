المحويت.. إصابة خمسة أشخاص بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة غالبيتهم من الأطفال، بحروق متفاوتة جراء انفجار أسطوانة غاز في منزلهم بمحافظة المحويت، شمالي غرب اليمن.



وقال سكان محليون، إن عائلة مكونة من خمسة أشخاص، أصيبوا بحروق وصفت بالطفيفة والمتوسطة، الثلاثاء، جراء انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم الكائن في قرية "بيت النوار" بعزلة بني الغذيفي في محافظة المحويت.



ووقعت الحادثة بسبب تسرب مادة الغاز المنزلي في أرجاء المنزل جراء عدم تركيب منظم الغاز بطريقة محكمة، فضلا عن عدم وجود تهوية في المكان.



وحسب المصادر فإن أهالي القرية قاموا بنقل المصابين إلى المستشفى وإخماد الحريق الذي اشتعل في جميع أرجاء المنزل مخلفا أضرار مادية كبيرة.

