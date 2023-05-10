عمال النظافة في إب يُهددون بالإضراب عن العمل احتجاجا على وقف مرتباتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد عمال النظافة في مدينة إب (وسط اليمن)، بالإضراب عن العمل، احتجاجاً على خصم إدارة الصندوق التابعة للحوثيين، لمستحقات مالية لهم، ووقف صرف مرتباتهم منذ شهرين.



جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذوها، الثلاثاء، أمام مبنى السلطة المحلية، ورددوا خلالها هتافات معبرة عن مطالبهم ونددوا بإقدام إدارة صندوق النظافة لفرض خصميات واستقطاعات مالية من مستحقاتهم المالية خلال أيام عيد الفطر المبارك، ووقف مرتباتهم منذ شهرين.



وطالب المحتجون بسرعة إعادة صرف تلك الاستقطاعات والمرتبات المتوقفة؛ مهددين بالتصعيد والإضراب حال استمرت معاناتهم.



يُشار إلى أن صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، يُعد من أهم الموارد المالية التي تتصارع عليها قيادة المليشيا، في الوقت الذي يشكو الموظفين من تردي أوضاعهم المعيشية وقلة المستحقات المالية التي يتقاضونها.