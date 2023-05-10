شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس وقف العطاء للتنمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس وقف العطاء للتنمية صالح العثيم، لبحث سبل دعم الطلاب اليمنيين في الخارج وآليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وثمن الوزير العكبري، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا في مختلف الجوانب بينها القطاع التربوي والتعليمي.

من جانبه، استعرض رئيس وقف العطاء للتنمية، التدخلات في مجال التعليم..مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة لوزارة التربية والتعليم في اليمن من اجل استمرار العملية التعليمية.