شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنىء الرئيس بوتين بذكرى يوم النصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلده الصديق.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس عن خالص تهانيه للرئيس بوتين، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الروسي الصديق كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من الازدهار والنماء في مختلف المجالات.