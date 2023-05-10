شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث التعاون في مجال مكافحة الارهاب بين اليمن ومكتب الامم المتحدة في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم، مع رئيس مكتب مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسعود كريمي، سبل تطوير التعاون بين اليمن ومكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب.

وأطلع السفير المسؤول الأممي على تطورات الاوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تفعيل الأجهزة الامنية وأجهزة مكافحة الإرهاب..مؤكدًا على أهمية التعاون بين اليمن والمكتب في مجال تأهيل منتسبي الوزارات والأجهزة المختصة في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه أكد رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، استعداد المكتب دعم تعزيز وتأهيل المؤسسات والكوادر اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب.