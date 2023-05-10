شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار فعاليات أسبوع المرور العربي بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل إدارات شرطة السير بالمحافظات المحررة لليوم السادس على التوالي تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والإرشادية الخاصة بأسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار (قواعد المرور سلوك حضاري).

وشهدت محافظة تعز فعاليات متنوعة هدفت لتحقيق نشر التوعية المرورية للسائقين وتعزيز الثقافة المرورية للوصول لسلوك حضاري لمستخدمي الطريق (سائقين ومارة) للحد من الحوادث المروية المروعة والتخفيف من المخالفات التي تعيق حركة السير لتكون السلامة المرورية هدف الجميع.

وفي محافظة المهرة أقيمت ندوة بعنوان (قواعد المرور سلوك حضاري) احتضنتها كلية التربية وشارك فيها عدد من الاكاديمين ومختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى توزيع الملصقات والبروشورات على الأماكن المهمة بهدف التوعية المرورية.

وفي محافظة لحج نظمت إدارة شرطة السير بالمحافظة محاضرات توعوية بكليتي الزراعة والتربية وكذا محاضرات للكتائب باللواء الخامس والقوات الخاصة وأفراد النجدة والكتائب الأمنية.

وفي محافظة الضالع، واصل أفراد المرور الانتشار في الشوارع والتقطعات وتكثيف حملات التوعية لمستخدمي الطريق.

إلى ذلك شاركت أقسام شرطة السير بعدد من مديريات وادي حضرموت في الاحتفال بأسبوع المرور العربي للعام الجاري، متضمنة إطلاق حملات ميدانية توعوية وزعت خلالها المئات من البرشورات على السائقين والملصقات التوعوية على المركبات في الجولات والتقاطعات والشوارع الرئيسية.

وفي اليوم السادس لأسبوع المرور العربي شهد معرض الصور بمحافظة مأرب والخاص بالحوادث والإنجازات زيارة عدد من العسكريين والتربويين وشخصيات اجتماعية.

فيما تم توزيع 3 آلاف مادة توعوية على السائقين ومرتادي الطرقات تحمل نصائح وإرشادات وصور معبرة عن الحوادث المرورية وقواعد السير.