شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت وزارة الخارجية عن ادانتها الشديدة للتصعيد الذي تقوم به قوات الكيان الإسرائيلي والمتمثل بالغارات الجوية على قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، واستمرارها في اقتحام الأحياء المدنية والمقدسات الدينية.

وشددت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات والممارسات الممنهجة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على وقوفها الدائم والثابت مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة.