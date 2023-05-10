شكرا لبحثكم عن خبر الداؤودي يدشن مشروع الرصف الحجري لحي منازل شرطة المنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، مشروع الرصف الحجري للمساحات الترابية في حي منازل شرطة المنصورة، بتكلفة "121" مليون ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.

يتضمن المشروع أعمال الرصف بمساحة 3 الآف متر مربع، وينفذه مؤسسة بانافع للمقاولات العامة، ضمن خطة مشاريع مديرية المنصورة للعام الجاري.

وفي التدشين، بمعية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن، المهندس قائد راشد أنعم، أشار مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أهمية المشروع في إبراز المظهر اللائق وإعادة الوجه الجمالي لحي منازل شرطة المنصورة.

وأوضح الداؤودي، أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن المشاريع المستدامة لتحسين الخدمات وتأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مناطق مديرية المنصورة، وحث الجهة المنفذة والعاملين بالمشروع، على تكثيف الجهود وسرعة انجاز العمل وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية والفترة الزمنية المتفق عليه والمحددة ب"4" أشهر.

حضر التدشين، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين.