رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، دعوة من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بمحافظة جدة السعودية في 19 الشهر الجاري.

وخلال لقاء تسليم الدعوة عبر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها المملكة قيادة وحكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح اعمال القمة العربية الاعتيادية الثانية والثلاثين، وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود السعودية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك الى آفاق ارحب، معربا عن ثقته بأن تمثل قمة جدة منعطفا هاما على هذا الصعيد.