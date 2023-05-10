شكرا لبحثكم عن خبر اللواءين محمود الصبيحي وفيصل رجب يلتقيان السفير السعودي في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى اللواءين المحرران من سجون المليشيات الحوثية، محمود الصبيحي، وفيصل رجب اليوم الاربعاء، سفير المملكة العربية السعودية محمد سعيد ال جابر، الذي هنأنهما بالحرية ولم شملهما بعائلاتهم بعد سنوات من الاخفاء والتغييب.

واشاد السفير ال جابر، بالمكانة المتميزة للقائدين الكبيرين، وصبرهما الاسطوري وادوارهما الملهمة في الوفاء لمصالح بلدهم وشعبه، وتطلعاته في استعادة السلام والاستقرار والتنمية.