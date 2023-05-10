شكرا لبحثكم عن خبر حفل خطابي وتكريمي بمناسبة اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتمت، اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي للعام 2023 م تحت شعار (قواعد المرور سلوك حضاري) الذي أقامته شرطة السير بالعاصمة عدن وبحضور نائب أمن عدن العميد ابو بكر جبر ومدير شرطة السير العميد جمال ديان, وكلاء محافظة عدن الاستاذ صلاح العاقل والاستاذ عدنان الكاف, والأستاذ خالد الجعيملاني ورئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور, معين محمد الماس, ونائب رئيس هيئة الاعلام الاستاذ مختار اليافعي.

كما حضر الحفل كل من مدير إدارة البحث الجنائي العقيد ناجي قاسم المرفدي ,ومدير مديرية المنصورة, الاستاذ احمد الداؤودي, ومدير مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي، وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي وإدارة أمن عدن.

واستهل الحفل الخطابي والتكريمي الذي أقيم في قاعة قصر العرب بمديرية المعلا بآية من الذكر الحكيم، وقدم العميد جبر كلمة رحب من خلالها بجميع الحاضرين في هذا الحفل الكريم ناقلا لهم تحيات الاخ وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الاستاذ أحمد حامد لملس ومدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي.

وعبّر جبر عن سعادته البالغة بهذه الفعالية بمناسبة أسبوع المرور العربي الذي يشارك فيها وطننا الغالي مع عدد من البلدان العربية، مشيدا بجهود رجال المرور ممثلة بمدير عام شرطة المرور العميد جمال ديان وكل رجاله.

مؤكدا أن رجال المرور يعملون في مختلف الظروف الصعبة وان وجوههم اسودت واحترقت من حرارة الشمس في عدن ورغم ذلك مازالوا صامدين من اجل امام وسلامة المواطن والمساهمة في انسيابية الحركة في العاصمة عدن، داعيا في الوقت ذاته السلطة المحلية والقيادة السياسية في المجلس الانتقالي بالوقوف مع رجال المرور ومساعدتهم قدر المستطاع.

وحث المواطنين وأصحاب المركبات والسيارات في العاصمة بمساعدة رجال شرطة السير أثناء أعمالهم المرورية التي يواجهونها والالتزام بقواعد وأنظمة ولوائح المرور ويجب عليهم الاهتمام بعدن وان نكون يد واحدة ضد كل من يحاول الإساءة لأمن واستقرار العاصمة عدن, محذرا جميع مالكي الدراجات النارية التي لازالت البعض منها منتشرة في عدن ونحملهم كامل المسؤولية حال مصادرتها وإتلافها خصوصا وأنها مازالت تشكل خطر يهدد الجميع ويتم استخدامها بشكل سيء من قبل الجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون.

من جانبه, قال مدير عام شرطة المرور بالعاصمة عدن العميد جمال ديان: "من دواعي سرورنا أن نشارك اليوم في اختتام أسبوع المرور العربي مشيرا ان هذا الاسبوع يشكل مناسبة هامة لنشر الثقافة المرورية على أوسع نطاق لترسيخ وتعميق الوعي المروري وذلك من خلال نشر توزيع الملصقات الإرشادية واللافتات التي تحمل إرشادات مرورية لتوعية المواطنين وسائقي المركبات بالالتزام بالإجراءات والنظم المرورية لدى المواطنين مستخدمي الطريق و بما يساعد على الوقاية من حوادث الطريق و التخفيف من المآسي البشرية والأضرار المادية الناجمة عنها و كذلك تحقيق نظام السلامة المرورية".

وحثّ العميد ديان رجال المرور إلى بذل المزيد من الجهود مستغلين هذه المناسبة للتعاون مع المواطنين لتحقيق السلامة المرورية في خدمة العملية المرورية والتي باتت رسالة أنسانية نسعى جميعًا الى تحقيقها، والعمل الجاد من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وفي ختام حديثه قدم مدير المرور جزيل الشكر والتقدير إلى وزير الدولية محافظ محافظة عدن الاستاذ القدير احمد حامد لملس لدعمه لما قدمه من دعم من خلال توفير الآليات والمعدات التي ساعدت في تسهيل عمل المرور بشكل أفضل, كما شكر إدارة أمن عدن ممثلة باللواء الركن مطهر علي ناجي على دعمه المستمر لنا ومساعدتنا في تأدية عملنا كل الشكر لرجال المرور لما يقدموه من جهود أثناء تأدية عملهم.

وتخلل الحفل عرض مسرحي هادف قدمته احد الفرق المسرحيين والذي اوصلو فيه رسالتهم عن الصعوبات التي تواجه رجال المرور وعن صمود رجال المرور بمظهرهم المروري وعن مواصلة أعمالهم رغم الظروف الصعبة نال استحسان جميع الحاضرين.

وفي ختام الحفل, قام العميد ابو بكر جبر والعميد جمال ديان وأحمد على الداؤودي وصلاح الشوبجي والوكيل عدنان الكاف والوكيل صلاح العاقل بتكريم عدد من رجال المرور الذين ساهموا وبرزوا في إنجاح فعاليات أسبوع المرور العربي.