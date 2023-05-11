شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : ضابط سعودي برتبة لواء اخترق الحوثيين في معقلهم بصعدة فعاش معهم.. وكشف سرهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت وسائل إعلام سعودية، قصة اخترق صفوف مليشيات الحوثي وعاش معهم في ، واستطاع بحنكته وقدرته الكبيرة في التخفي والتنكر، أن يكشف خطط وكبار قادتهم.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، جانبًا من حكاية اللواء "أحمد الفيفي" الذي أطلق عليه الحوثيون لقب "يهودي فيفاء"، وهو أحد ضباط الاستخبارات السعودية، وكان يعمل مديرًا لاستخبارات قوة جازان قبل سنوات طويلة.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أنه في عام 2009م، تصاعد المشهد في اليمن بين ميليشيات الحوثيين والحكومة اليمنية، وسرعان ما بدأت الميليشيات الحوثية بالاقتراب من الحدود المتفق عليها بين السعودية واليمن بعمليات مستفزة، وتسللوا للأراضي السعودية، وفي هذا الوقت تحديدا، ذهب "الفيفي"، واندس بين الحوثيين، وارتدى ملابسهم وتخفى في كونه أحد أفراد القبائل هناك، وقدم المعلومات الاستخباراتية اللازمة عنهم.

واستطاع اللواء الفيفي، التنكر بين الحوثيين، والتخفي بينهم، على أنه أحد أفراد القبائل هناك، واستطاع أن يقدم للاستخبارات العسكرية السعودية معلومات مهمة وحساسة لترسم التصور عنهم.

وكان اللواء الفيفي، قال في مقطع فيديو متداول له، إنه أجاء اللهجات اليمنية وتعرف على تقاليدها الاجتماعية وبخاصة شكل الملابس الذي سهل عليه التخفي بين الحوثيين.