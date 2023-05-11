شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيات الحوثي تختطف ٥٢ مواطنا من قرى بيت الخضر بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختطفت ميليشيات الحوثي الارهابية منذ صباح امس 52 مواطنا بينهم اطفال من قرى ومناطق بيت الخضر في مديرية السوادية محافظة البيضاء.

جاء ذلك خلال حملة عسكرية نفذتها الميليشيات الارهابية بأكثر من ٧٠ مركبة عسكرية حاصرت خلالها قرى ومناطق بيت الخضر والتي صاحبها اعمال نهب وسلب وتخريب ونشر الرعب في اوساط الاهالي العزل.

إلى ذلك دانت وزارة حقوق الانسان الحملة المسلحة الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات منذ صباح أمس الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 والمستمرة حتى اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة وفي الوقت الذي تدين فيه باشد عبارات الادانة والاستنكار هذه الاعمال الاجرامية والممارسات الارهابية غير المسؤولة بحق المواطنين في قرية بيت الخضر بمديرية السوادية والتي تعد نسفا للجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن، فان الوزارة تطالب المجتمع الدولي القيام بواجبه في حماية المواطنين من بطش هذه المليشيات الارهابية وما تقوم به من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني باستهداف المدنيين.

كما دعت الوزارة مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان وكل المنظمات الدولية المختصة إلى ادانة هذه الجرائم الوحشية التي تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية بحق اهالي بيت الخضر، وبقية مناطق اليمن بالتوثيق والعمل على تفعيل ضغط دولي لوقف هذه الجرائم وفضحها والمحاسبة عليها.

