شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في عدن وفداً عسكرياً مصرياً رفيع المستوى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - سبأنت :

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الوفد العسكري رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة اللواء اركان حرب محمد اسماعيل عبدالفتاح، الذي يزور حالياً العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات الوزارة.

وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد العسكري المصري، واشاد بالتطورات النوعية التي تشهدها الشقيقة مصر على مختلف الاصعدة، وخصوصاً في المجالين العسكري والامني في ظل قيادتها الحكيمة.

كما اشاد فخامة الرئيس، بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، وبموقف مصر الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري، وصولاً الى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.