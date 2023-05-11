شكرا لبحثكم عن خبر الماس والعاقل يناقشان مشاريع الطرق بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ عدن في مكتبه بوكيل العاصمة عدن صلاح العاقل .

ورحب المهندس معين في مستهل بالوكيل وزيارته للصندوق و اغتنام الفرصة في مناقشة العديد المواضيع المتعلقة بالمشاريع ووجهود الصندوق في تنفيذها والإشراف عليها .

وفي اللقاء الذي جرى بحضور المهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة تطرق النقاش إلى سير الأعمال في الجارية في تأهيل طرقات العاصمة عدن وأبرز المشاريع التي نفذت وتنفذ ..

ومن جانبه أشاد الاخ العاقل بالجهود الحثيثة التي يبذلها الصندوق في صيانة وتأهيل شبكة الطرق داخل العاصمة وباقي المحافظات مما من شأنها تطوير أحد ركائز التنمية والمتمثلة بالطرق شريان الحياة ونماء الدولة الحديثة ..

صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.