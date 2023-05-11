شكرا لبحثكم عن خبر النجم "حمودي الشيبه" يشيد برغبة اتحاد الكرة ويناشد الجمعية العمومية بانصاف جيل بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

أشاد النجم المعروف الكابتن "حمودي الشيبة" الفائز بالدوري العام الموسم الماضي مع نادي فحمان ونجم أندية التلال والهلال وشمسان والمنصورة والروضة، برغبة الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد العيسي، التي جاءت بخبر نشر في موقع "أنباء عدن" حول إفادة مصادر مقربة من الاتحاد العام عن وجود رغبة لدى قيادة الاتحاد الكروي في بلادنا بالخروج بحلول تنهي ازمة أندية عدن مع اتحاد الكرة، دون تجاوز للوائح والأنظمة التي يتمسك بها الاتحاد بصورة رئيسية وغير قابلة للنقاش من خلال عقد اجتماع طارئ حضوريا أو عبر تطبيق الزوم مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لطرح مقترح الغاء الهبوط للموسم الكروي 2021/2022 على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من أجل الموافقة أو الرفض لكونها صاحبة القرار الشرعي لمثل هذه الحالة حسب اللوائح والنظام.

وقال النجم حمودي الشيبة :"هذا الخبر أجمل الأخبار التي سمعتها بهذا العام وسيعيد لكرة القدم في بلادنا قوتها محلياً وعلى مستوى المنتخبات، وسينصف جيل من اللاعبين والمدربين والحكام وعشاق اللعبة والجماهير، متمنياً من الجمعية العمومية بالإجماع أن تكون مع مصلحة الوطن وشبابه والرياضيين التي يسعى لها الاتحاد العام برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي.