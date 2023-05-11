أبين.. مقتل واصابة 9 مواطنين بانفجار صهريج غاز في مدينة جعار

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطنان اثنان وأصيب آخرون بانفجار محطة لتعبئة الغاز في مدينة جعار بمديرية خنفر مركز محافظة أبين، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن صهريج غاز منزلي انفجر مساء الأربعاءـ بداخل محطة لتعبئة الغاز في مثلث جعار مقابل المعهد الصحي ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة.



كما أسفر الانفجار عن خسائر مادية فادحة في المحطة فضلا عن سيارات وممتلكات المدنيين القريبة من موقع المحطة، وفق المصادر.



وأشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى الرازي في حين تم منع الاقتراب لموقع المحطة خشية وقوع انفجار آخر بعد تسرب كميات من الغاز.

ويشار إلى أن محطات تعبئة الغاز العشوائية باتت تنتشر منذ سنوات في الحواري والأحياء السكنية بمختلف المحافظات اليمنية دون أبسط معايير السلامة فضلا عن مخالفتها للأنظمة.

