الرئيس العليمي يستقبل وفدا عسكريا مصريا رفيع المستوى في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - استقبل رئيس المجلس الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، وفدا عسكريا مصريا رفيع المستوى بالعاصمة المؤقتة عدن.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الوفد العسكري من جمهورية مصر العربية الذي يزور عدن حاليا برئاسة اللواء اركان حرب محمد اسماعيل عبدالفتاح، مشيرة إلى أن اللقاء جرى بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات الوزارة.



وخلال اللقاء، أشاد العليمي "بالتطورات النوعية التي تشهدها الشقيقة مصر على مختلف الاصعدة، وخصوصاً في المجالين العسكري والأمني في ظل قيادتها الحكيمة".



كما أشاد بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، وبموقف مصر الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري، وصولاً إلى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ودولة الإمارات.



ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى مزيد من التفاصيل حول أهداف هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لوفد عسكري مصري إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وجاءت هذه الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري إلى القاهرة أجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري.

وفي 26 أبريل / نيسان الماضي، أجرى الرئيس العليمي مباحثات مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات.



وقالت الرئاسة المصرية، في بيان حينها، إن العليمي أطلع السيسي خلال لقائهما بالقاهرة على "مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية".



وأكد الرئيس المصري، موقف بلاده إزاء "تشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية".

