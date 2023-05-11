صنعاء.. مسلحون مجهولون يغتالون شيخا قبليا من سنحان في منطقة حزيز

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، شيخا قبليا في صنعاء الخاضعة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية وقبلية في صنعاء لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ القبلي حسين علي حاتم، فجر الأربعاء، وهو في طريقه إلى صلاة الفجر في منطقة حزيز جنوبي صنعاء شمالي اليمن.



وأكدت المصادر أن الشيخ حسين الذي ينتمي لقبائل مديرية سنحان؛ قتل برصاص مسلحين مجهولين عن سبق إصرار وترصد.



وتشهد صنعاء سلسلة اغتيالات وتصفيات متصاعدة للمشايخ في ظل حملة حوثية شرسة للسيطرة على عقارات وأراضي القبائل.

