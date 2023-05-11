بعد ضبط شحنتين خلال هذا الأسبوع.. واشنطن: إيران تواصل تهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركنج يوم الخميس إن إيران تواصل توريد الأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن رغم موافقتها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.



وأضاف ليندركنج في مؤتمر صحفي،"لقد استمر الإيرانيون في تهريب الأسلحة والمخدرات لهذا الصراع، ونحن قلقون للغاية من أن هذا سيستمر على الرغم من الفوائد التي قد تأتي من صفقة سعودية - إيرانية. لذا أعتقد أن هذا فراغ يجب أن نراقبه".



وأمس الأربعاء، أعلنت البحرية الأمريكية ضبط شحنة مخدرات على متن سفينة يعتقد أنها إيرانية في الممر الدولي بخليج عمان، وهي واحدة من أشهر طرق التهريب من إيران لميليشيا الحوثي في اليمن.



وقال بيان صادر عن قيادة القوات المركزية للبحرية الأمريكية، إن القوات المتواجدة على متن سفينة خفر السواحل جلن هاريس عثرت على أقل من 4330 رطلاً من الهيروين على متن قارب صيد غادر من شاه باهار، في إيران.



واضاف أن قوات خفر السواحل الأمريكية ضبطت نحو 80 مليون دولار من الهيروين في خليج عمان يوم الأربعاء.



وأشار البيان إلى أن خفر السواحل نفسه ضبط حوالي 30 مليون دولار من الميثامفيتامين والهيروين يوم الإثنين، من قارب صيد غادر من نفس الميناء. وبلغت هذه الكمية 1،280 رطلاً من الميثامفيتامين و77 رطلاً من الهيروين.



ويقوم جلين هاريس بمهمة دورية كجزء من فرقة العمل المشتركة (CTF) 150، وهي واحدة من فرق العمل الأربعة التي تضم القوات البحرية المشتركة. تتكون مهمة الشراكة البحرية الدولية، المكونة من 34 دولة، من تعزيز الأمن ومكافحة النشاط الإجرامي في أعالي البحار.



وصادر CTF 150 مخدرات تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار منذ بداية عام 2023. بحسب البيان ذاته.



المصدر: رويترز + يمن شباب نت

