شكرا لبحثكم عن خبر نجم اهلي صنعاء وقائد منتخب المونديال "الإدريسي" : مبادرة الغاء هبوط اندية الحبيبة عدن اسعد الجميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

عبر قائد منتخب الأمل في كأس العالم للناشئين 2003 والامبراطور اهلي صنعاء أكثر الأندية تتويجاً بالدوري سبع مرات، الكابتن عبده علي الإدريسي عن سعادته بالمبادرة التي تسعى إلى إلغاء هبوط أندية الحبيبة عدن والأندية الأخرى بالدرجة الثانية.

وقال الادريسي :"انا مع الغاء الهبوط بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والبدء بصفحة جديدة من أجل عودة الدوري اليمني من جديد وعودة الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين الاندية اليمنية جميعاً.

واضاف: وجود الدوري مهم جداً من أجل رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبي المنتخبات الوطنية، وأيضاً اكتشاف لاعبين اخرين يمكن الاستفادة منهم واختيارهم لصفوف المنتخبات الوطنية.