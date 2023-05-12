شكرا لبحثكم عن خبر عادل السالمي : الغاء هبوط أندية كبيرة كالتلال ووحدة عدن قطبي الكرة اليمنية سيعطي للدوري طعم آخر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

قال النجم الكبير في تاريخ الكرة اليمنية الكابتن عادل السالمي : الغاء قرار الهبوط يخدم الكرة اليمنية فوجود أندية كبيرة كالتلال ووحدة عدن قطبي الكرة اليمنية سيعطي للدوري طعم آخر وحضور قوي جداً لعراقة الفريقين فنياً وجماهيريا ويجب علينا جميعاً تأييد هذا القرار الذي يخدم الجميع ويطوي صفحة الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة وأتمنى من الجميع الاستفادة من هذا القرار إذا حصل وإبعاد الرياضة عن السياسة في كل محافظات الجمهورية.

واضاف السالمي : الرياضة تجمع وتوحد الشعوب ومايحصل الآن للأسف الشديد لايخدم رياضتنا محليا وتأثيرها ينعكس سلبيا على الأندية والمنتخبات الوطنية.

واختتم السالمي حديثه : اتمنى عودة ومشاركة جميع الأندية في الدوري وإلغاء قرار هبوطها وقبل هذا الأمر ننتظر بفارغ الصبر انطلاق الدوري الممتاز الغائب من سنوات طويلة وهذا الغياب لايخدم الأندية والرياضة ونجومها.