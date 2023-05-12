مليشيا الحوثي تستحدث سجنًا سريًا في عمارة سكنية وسط صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف ناشطون عن استحداث مليشيا الحوثي لسجن سري جديد في صنعاء، بمنطقة مليئة بالسكان، وتحديدًا جوار مستشفى الكويت.

وقالت صفحة "واعي" في منشور لها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إنها تمكنت من اكتشاف سجن سري تابع للحوثي في شارع الزراعة.

وقالت الصفحة، إن قادة الحوثي حولوا بدروم عمارة سكنية والدور الأول فيها إلى سجن، بينما تعمل منظمة تدعى التراحم في نفس العمارة المكونة من أربعة طوابق.

ولم تذكر الصفحة تفاصيل العلاقة بين منظمة التراحم وبين الحوثة الذين حولوا نصف المبنى إلى سجن سري.

وكان تقرير لـ"يمن شباب نت" نشر أمس الأربعاء كشف ما لا يقل عن ستة سجون سرية حوثية جديدة أنشأها القيادي الحوثي عبدالباسط الهادي في عدد من المؤسسات مثل صندوق النظافة بالإضافة إلى عدد من المنازل، ويعتمد في تمويل سجونه على إيرادات صندوق النظافة.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن مليشيا الحوثي أنشأت ما لا يقل عن 600 سجن سري في مناطق سيطرتها بجانب السجون التي كانت تتبع الدولة.