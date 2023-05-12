"كانت تنتظر إجلائها".. وفاة امرأة يمنية عالقة في السودان بسبب المرض

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت سيدة يمنية، عالقة في السودان، يوم الخميس؛ بعد معاناة شديد مع المرض، وتأخر إجلائها مع المئات من الأسر اليمنية.

وقالت مصادر محلية إن السيدة "سعدة" توفيت، بعد معاناتها نتجة المرض، وتأخر إجلاءها من بورسودان إلى أرض الوطن.

وأشارت المصادر إلى أن السيدة المتوفية هي نموذج لمعاناة صحية للعشرات من الأسر من الحالات الطبية والأمراض المستعصية في أوساط العالقين، ويحتاجون لإجلاء طبي عاجل.

وكان ملتقى العالقين اليمنيين في السودان قد ناشد الحكومة بالتدخل لسرعة إجلاء اليمنيين من بورتسودان ونقلهم إلى أرض الوطن.

ودعا الملتقى الأشقاء في السعودية وقطر والكويت للمساهمة في إنقاذهم نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن.