الرئيس الأمريكي بايدن يعلن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق باليمن لتكون سارية المفعول لمدة عام بعد 16 مايو/ آيار 2023.



وقال بايدن في رسالة إلى الكونجرس – نشرها موقع البيت الأبيض – "لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين في تهديد سلام اليمن وأمنه واستقراره تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".



وأضاف: "لذلك قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13611 فيما يتعلق باليمن".



تنص المادة 202 من قانون الطوارئ الأمريكي، إشعار للكونغرس يفيد بأن حالة الطوارئ ستستمر سارية المفعول بعد تاريخ الذكرى السنوية.



وقال بايدن "وفقًا لهذا البند، أُرسلت إلى السجل الفيدرالي للنشر الإشعار المرفق الذي يفيد بأن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611 المؤرخ 16 مايو 2012، ستبقى سارية المفعول بعد 16 مايو 2023".



ولم تشير، رسالة الرئيس الأمريكي إلى جماعة الحوثي التي تعد الطرف المسؤول عن تقويض الاستقرار في اليمن منذ اعلان الولايات المتحد الامر التنفيذ بشأن اليمن في العام 2012، حيث بدأت بخوض حروب ضد الدولة اليمنية وصولاً إلى سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.



وللعام التاسع على التوالي تستمر الحرب في اليمن، في ظل وضع إنساني يعتبر الأسوأ في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة، حيث يحتاج ثلي السكان (21 مليون نسمة) إلى المساعدات الإنسانية. كما خلفت الحرب الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين.