شكرا لبحثكم عن خبر إعادة الهيكلة ..التحول الأكبر في تاريخ المجلس منذ تأسيسه في مايو 2017 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تُشكِّل إعادة الهيكلة التي طالت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الاثنين، أكبر تحول في تاريخ المجلس منذ تأسيسه في مايو 2017.

ويرى مراقبون أن إعادة الهيكلة، التي جاءت عقب الحوار الوطني الجنوبي، ستكون لها تداعياتها على المشهد اليمني الذي يمر بمنعطف حرج، مع الحديث عن قرب استئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية حول التسوية النهائية واستحقاقات مرحلة ما بعد الحرب.

وأصدر رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، سلسلة من القرارات تضمنت إعادة تشكيل الهيئات القيادية في الانتقالي، واستحداث هيئات جديدة، وتم بموجب هذه القرارات تعيين ثلاثة نواب للزبيدي في المجلس، من بينهم عضوان في مجلس القيادة الرئاسي هما عبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني، إلى جانب اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وعين الرئيس الزبيدي 23 عضوًا جديدًا في المجلس الانتقالي، بينهم قادة مكونات جنوبية شاركت في اللقاء التشاوري الجنوبي، إلى جانب قيادات عسكرية وسياسية وقبلية جنوبية بارزة مثل اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع اليمني الأسبق في أول حكومة بعد وحدة 1990، ونائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع، ومحافظ المهرة السابق راجح بن كريت، والشيخين القبليين البارزين عبدالرب النقيب وعبدالله آل عفرار.

عدن تايم