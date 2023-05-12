شكرا لبحثكم عن خبر نوال جواد تطلع على جاهزية المراكز الاختبارية بمديرية الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

واصلت د. نوال جواد , مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، جهدها الملموس وحراكها العملي ، الذاهب إلى مرافقة كل خطى الترتيب والتجهيز لانطلاق ، اختبارات شهادة الثانوية العامة في محافظة عدن .. من خلال زيارة تفقدية قامت بها الى مديرية الشيخ عثمان ، للاقتراب من كل خطوات الاعداد لأنطلاق الاختبارات ، صباح الأحد في كل مراكز مديريات عدن.

الزيارة بدأت بلقاء جمعها بمدير ادارة التربية بالمديرية ، انور محضار ، تم فيه تبادل الحديث ـ فيما تم وفقا للتوجيهات وما أفرزته الاجتماعات المستمرة بكل الاطراف ذات العلاقة في الفترة الماضية ، والتي خرجت بكثير من الطرح الذي وضع ضمن برامج اللجان ، في المحافظة والمديريات.

خلال الاجتماع تم إستعراض كافة الترتيبات الإدارية والفنية التي تم العمل بها وتجهيزها من إحصائيات لعدد الطلاب المتقدمين لهذه الإختبارات وتحديد المراكز الإختبارية لها وتعيين اللجان الإشرافية الفرعية لهذه المراكز والتدقيق في الإختيار الصحيح للملاحظين ، قبل ان تم النزول الميداني للمراكز الإختبارية في المديرية والتعرف على مستوى جاهزيتها من جميع الجوانب الفنية وتدليل الصعوبات في كل النواحي لضمان سير الإختبارات وتم التأكيد على التنسيق بين مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات والسلطة المحلية وجميع الأجهزة الأمنية المختلفة للعمل بواجبها الوطني في هذه المرحلة لتوفير الإجواء الآمنة للطلاب في هذه الإختبارات ، حيث أكد أ/أنور محضار راجح مدير إدارة التربية والتعليم م الشيخ عثمان على اللقاءات المتواصلة مع مدير عام مديرية الشيخ عثمان د/وسام معاوية والتباحث معه في دعم إدارة التربية والتعليم بالمديرية ، بكل ما تحتاجه من ماء لطلاب وكل العاملين بالمراكز و توفير دعم مالي من اجل للغرض ذاته في جميع النواحي المتاحة ، وكذلك عرض اللقاءات مع الجهات الأمنية بالمديرية .

من ناحيتها عبرت د/منى السعيدي المنسقه بالتديب و التاهيل بمكتب التربية والتعليم م عدن عن إرتياحها الشديد لما لمسته من هذه الاستعدادات والترتيبات بالمراكز الإمتحانية بالمديرية من توفير المراكز الآمنة واللائقة لهذه المرحلة .

وفي ختام الزيارة اكدت د. نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم ، بأن على كل منابر الإعلام ، أن تتحمل المسؤولية ، بايصال الرسالة ، التي تعبر عن قيمة هذا الموعد ، الذي ندرك بأنه يمر بأوقات صعبة على الطالب والطالبة ، خصوصا ونحن نتعايش مع درجة حرارة مرتفعة تصل الى 35 درجة ، وفي غياب للتيار الكهربائي ، لذلك هي رسالة للجميع واطياف المجتمع العدني ، للقيام بالدور المرافق الذي يسهم في رفع نسق العمل والبحث عن السبل التي ، تكون عونا لنا ، لننجز مهمات ، بضمير مرتاح . يكون في محطة من الرضى تحمل فها محتواها ، قدرة العلاقة بين كل طرف ، بتحمل ما عليه.

وقالت : الحوار المجتمع المقف ، ظهر ف المحطات الصعبة التي ، هي من صلب روح المجتمع ودلالات ما تحمله بعمق السنوات ، لهذا نتمنى بل ونترجى ، كل من يستطع ان يقدم دوره ، ان يظهر في هذا التوقت ، فالجميع طلع على أوضاع البلد وما أصابها وما تحتاجه لتتعافى ، وتعود للسكينة وعطائها الجميل الذي نتسطيع فيه ان نصنع جل مثقف نبني عليه امنيات المستقبل.

واختتمت "نوال جواد" .. صباح الأحد لنا قصة وحكاية ورواية .. من صلب العطاء التعليمي والتربوي . نجاحها مرهون بالمجتمع وقدرته على استبعاب ، التفاصيل والمردود الذي ننتظره .. فليكن الجميع معنا وسنداً لنا.