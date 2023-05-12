شكرا لبحثكم عن خبر مدرب هلال الحديدة : نتمنى الغاء الهبوط وإقامة الدوري من 18 نادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن/ محمد فتحي :

قال مدرب المنتخبات الوطنية ونادي الهلال الساحلي بالحديدة الكابتن وائل غازي :"الغاء الهبوط لجميع الاندية وفتح صفحة جديدة للجميع واقامة الدوري بعدد 18 نادي بنظام الكل مع الكل أو مجموعتين من 9 أندية لكل مجموعة.

واضاف :وتعتبر فرصة لعدد كبير من المباريات ذهابا وايابا من اجل تحسين المستوى الفني للمدربين واللاعبين.

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