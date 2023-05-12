رئيس اتحاد الكرة بصنعاء : نطالب بعقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة موضوع الهبوط

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : قال رئيس اتحاد كرة القدم بصنعاء الاستاذ راجح القدمي : دعوة الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم لمناقشة الخلافات بين الاتحاد والأندية والعمل على حل المشكلة وفق ماتقره الجمعية العمومية للاتحاد كون اتحاد كرة القدم متمسك باللائحه والجمعية العمومية وفق النظام الأساسي للاتحاد هي المخولة باقرار اللوائح واعادة الفرق التي هبطت، واتمنى أنها الخلافات بين الاتحاد والأندية، واذا كان الغاء الهبوط هوا الحل ولصالح عودة الدوري فانا معه.

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