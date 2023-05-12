البيضاء.. مقتل وإصابة 11 شخصاً إثر تفجير قنبلة يدوية وسط أحد المساجد في رداع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل أربعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، الجمعة، في تفجير قنبلة يدوية وسط أحد المساجد في رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " أحد العناصر المسلحة ويدعى ناصر العرامي، قام بإلقاء قنبلة يدوية، أثناء صلاة الجمعة، على المصلين في مسجد المنصورة بمنطقة ثاة في مديرية القريشية".



وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من قبيلة آل مسعود وأصيب سبعة آخرون من المصلين، فيما تم قُتل الجاني الذي قام بإلقاء القنبلة.



ولفت إلى أن الحادثة جاءت على خلفية قضية ثأر قتل فيها شقيق العرامي قبل خمس سنوات في وادي ثاة ولم يتمكن من تحديد غريمه، مضيفاً أن الجاني يعاني من حالة نفسية.

