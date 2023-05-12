بعد رصد تهديدات إيرانية.. البيت الأبيض: البنتاغون سيعزز تمركزه الدفاعي في الخليج

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج وإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة.



وأوضح كيربي أن إيران مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول.



وأضاف كيربي في إفادة صحفية "اليوم، ستتخذ وزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج".



وقال إن القيادة المركزية الأميركية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات في الأيام المقبلة. ولم يرد الجيش الأميركي حتى الآن على طلبات للتعليق.



يأتي هذا بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط ثانية في أسبوع مطلع الشهر الجاري في مياه الخليج، وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بالإفراج عنها، في أحدث تصعيد لسلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019.



وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ومقره البحرين، في الثالث من مايو، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط "نيوفي" التي ترفع علم بنما في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز. وجاء الحادث بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.



وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدين بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الملاحة التجارية وإن واشنطن لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرض للخطر الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط.



ومضى كيربي يقول إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة على شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية.



ويمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، وفقا لبيانات من شركة فورتيكسا للتحليلات.



المصدر: رويترز

